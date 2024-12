SERIE A, Brescianini salva la Dea. Lazio-Atalanta 1-1

FirenzeViola.it

Il sabato di Serie A si è chiuso con la sfida d'alta classifica tra Lazio e Atalanta. All'Olimpico finisce 1-1 tra biancocelesti e nerazzurri. Un tempo a testa, i capitolini partono meglio e nella prima frazione trovano il vantaggio con la rete di Dele-Bashiru, mentre nella ripresa sono gli ospiti a farsi preferire. Bergamaschi che riescono a raggiungere il pareggio solo nel finale grazie al gol di Brescianini. Un punto che permette alla formazione di Gasperini di rimanere, in attesa del Napoli impegnato domani pomeriggio con il Venezia, da sola in testa alla classifica con 41 punti, una lunghezza avanti all'Inter. La Lazio invece sale a quota 35 punti, quattro in più della Fiorentina.