SERIE A, Bologna-Roma, pari e polemiche: finisce 2-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buon risultato - almeno in ottica viola - quello che è maturato allo stadio Dall'Ara, dove il Bologna nel match odierno iniziato alle 18 ha pareggiato per 2-2 contro la Roma e resta a -3 dalla Fiorentina, che al pari dei rossoblù di Italiano ha due gare in meno. Dopo un primo tempo equilibrato, è la squadra di Ranieri a rompere l'equilibrio, con la rete dell'ex Saelemaekers che al 58' fa 0-1. Da lì però i giallorossi sbandano e nel giro di appena 4' vengono ripresi e rimontati: prima dal gollonzo di Dallinga (su un errore di Svilar) poi una mano di Kone costa alla Roma il rigore, trasformato con freddezza da Ferguson.

Nel finale, altro rigore ma stavolta per la Roma che Dovbyk al 96' trasforma. Bologna 7° a quota 29 punti, Roma 10a a quota 24.