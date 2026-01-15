Il Calcio Storico rimane in piazza Santa Croce: il comunicato del Comune

Il Calcio Storico rimane 'a casa'. Come annunciato nelle scorse settimane, il presidente della Commissione Cultura e Sport Marco Burgassi ha proposto una mozione per mantenere piazza Santa Croce come sede del Calcio Storico Fiorentino. Come si legge in una nota del Comune di Firenze, l’invito a sostenere il Calcio Storico Fiorentino dove è nato, ovvero in piazza Santa Croce, ha riscosso un consenso trasversale da parte dei consiglieri e la mozione è stata poi approvata all’unanimità nella seduta odierna.

Questo il comunicato del Consiglio Comunale: "Premesso che il Calcio Storico Fiorentino è il tradizionale gioco legato all'identità e alla storia di Firenze, in ricordo della famosa partita disputata in piazza Santa Croce il 17 febbraio 1530 durante l’Assedio di Firenze ad opera dell'esercito di Carlo V; Ritenuto che le tradizioni popolari abbiano un valore storico, culturale e sociale da preservare e rinnovare nella vita collettiva della città; Considerato che piazza Santa Croce è indicata come Teatro del Calcio già nel primo regolamento del gioco redatto da Giovanni de’ Bardi nel 1580; Ricordato che per mantenere viva la tradizione, gestire l'aspetto cerimoniale e la tutela del patrimonio artistico di Firenze piazza Santa Croce è la sede che ha ospitato il Calcio Storico per tutti i tornei a partire dal 1978; Richiamata la mozione con oggetto “Un nuovo sistema di spalti per assistere alle partite del Calcio storico fiorentino in Piazza Santa Croce” votata all'unanimità dalla Commissione Cultura e Sport in data 23 gennaio 2025".