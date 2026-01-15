Christian Kouamé ha diverse richieste: in Serie A piace a due club

Novità sul futuro di Christian Kouamé: il calciatore ivoriano è in uscita dalla Fiorentina e diverse squadre hanno bussato al Viola Park nel periodo recente. Nelle scorse ore si è parlato della Sampdoria, oltre alle spagnole Valencia, Osasuna e Girona. Ma dalle ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, anche dalla Serie A stanno arrivando richieste di informazioni: nello specifico quelle di Pisa e Genoa, squadra da cui Kouame fu acquistato dalla Fiorentina. Due rivali dei viola per la corsa alla salvezza sono quindi interessate al classe '97, in scadenza di contratto a giugno 2027.