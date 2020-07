SERIE A, Bologna corsaro a San Siro: 2-1 all'Inter

Risultato a sorpresa questo pomeriggio nell’anticipo delle 17:15 della Serie A: il Bologna infatti è andato a vincere per 2-1 a San Siro contro l’Inter grazie alle reti (entrambe nella ripresa) del giovanissimo Juwara e del definitivo sorpasso operato all’80’ da Barrow. Nel primo tempo i nerazzurri erano passati in vantaggi grazie al gol di Lukaku al 22’ e poi a inizio ripresa Lautaro Martinez al 62’ ha fallito un calcio di rigore. Con questo risultato, il Bologna in classifica sale a quota 41 punti, ipotecando di fatto la salvezza, mentre l’Inter resta al 3° posto con 64 lunghezze, a -11 dalla capolista Juventus.