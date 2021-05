SERIE A, Benevento: pari-beffa arriva al 93'. Samp ok

Sfuma nel recupero la vittoria del Benevento dopo che fino a quel momento vinceva in casa contro il Crotone per 1-0 grazie ad un gol di Lapadula già al 13'. Ma nel recupero il Crotone in dieci per per l'espulsione di Golemic già nel primo tempo trova il pareggio con Simy. Il Benevento, che si sarebbe portato a -1 da un Torino in difficoltà, è invece rimasto a -3 dai granata stessi che il 18 recuperano però la gara con la Lazio. Il Cagliari è invece matematicamente salvo. Ad Udine passa la Sampdoria grazie ad un rigore trasformato da Quagliarella all'88'.