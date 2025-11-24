Calvarese sul rigore tolto: "Decisione giusta. Vlahovic è il primo a fare fallo"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, che vanta 156 direzioni, ha parlato suo sul canale Youtube, dedicato alle analisi di interventi arbitrali, del rigore revocato alla Juventus: " Vista in tempo reale si può concedere calcio di rigore, perché l'ultima immagine è Pablo Marì, che trascina a terra Vlahovic, ma secondo me questo episodio va scomposto. La dinamica è fatta da due trattenute, non contemporanee. Questa è la chiave. Se guardiamo solo l'ultima parte dell'azione vediamo Pablo Marì che trattiene Vlahovic e lo trascina giù. Questa è un'immagine da calcio di rigore, però se torniamo all'inizio dell'azione cambia completamente la lettura. Vlahovic per andare in vantaggio, trattiene platealmente Pablo Marì, tanto che si scorge anche il sotto maglia. Qui entra in gioco il VAR, Guida chiama Doveri all'OFR, per verificare la sequenza. Così diventa evidente che il primo fallo è di Vlahovic. Quindi ritengo giusto il lavoro svolto".