Cesari: "Il rigore su Vlahovic non c'era, lo hanno detto Uefa e Fifa"

L'ex arbitro Graziano Cesari, ha commentato a Sportmediaset il rigore negato alla Juventus contro la Fiorentina: "Il Var non può captare il braccio sinistro di Pablo Mari che commette il fallo, o il braccio destro di Vlahovic che commette una trattenuta. Quindi si fida della parte finale, e inevitabilmente fischia il calcio di rigore. Mari va giù col piede sinistro: tocco col piede destro di Vlahovic. Inciampo o sgambetto? Vlahovic si attacca a Pablo Mari perché non vuole farlo girare velocemente, la maglia si deforma e inevitabilmente anche Mari si attacca al centravanti della Juve.

Qui non c'è un fallo in contemporanea: c'è uno che fa il primo e l'altro che risponde. Il Var deve intervenire in certe situazioni a supporto del direttore di gara. Questo calcio di rigore è stato sottoposto a Uefa e Fifa, che hanno dato esito positivo sulll'intervento del Var e hanno detto che questo non è calcio di rigore".