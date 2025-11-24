Sentite Martorelli: "Ho visto nella Fiorentina una forza fisica migliore"
FirenzeViola.it
Così l'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, sulla Fiorentina a Tuttomercatoweb: "Vanoli ha lavorato quindici giorni e grazie alla sosta ha dato delle idee alla squadra. Ho visto nei viola una forza fisica migliore e un temperamento importante, bisogna dare tempo a questa Fiorentina di lavorare. E credo che con il tempo avrà modo di rimettersi nelle giuste posizioni di classifica".
Oggi chi è la favorita per lo Scudetto?
"Non c'è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. Quando l'Inter trova le squadre che si chiudono bene va incontro a delle difficoltà".
Pubblicità
News
Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
2 Il campo evidenzia le necessità del mercato, ma a gennaio anche un esterno offensivo può tornar comodo
Copertina
La Fiorentina sfida la storia: 0 vittorie nelle prime 12, solo il Cagliari si è salvato così nel 2006
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Ludovico MauroLiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeri
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com