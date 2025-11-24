Sentite Martorelli: "Ho visto nella Fiorentina una forza fisica migliore"

Così l'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, sulla Fiorentina a Tuttomercatoweb: "Vanoli ha lavorato quindici giorni e grazie alla sosta ha dato delle idee alla squadra. Ho visto nei viola una forza fisica migliore e un temperamento importante, bisogna dare tempo a questa Fiorentina di lavorare. E credo che con il tempo avrà modo di rimettersi nelle giuste posizioni di classifica".

Oggi chi è la favorita per lo Scudetto?

"Non c'è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. Quando l'Inter trova le squadre che si chiudono bene va incontro a delle difficoltà".