Gravina in vista dei playoff: "Spostare la A non è possibile, plausibile uno stage a metà febbraio"

Al consiglio generale di oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare della possibilità di modificare il calendario di Serie A per soddisfare la richiesta del CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, per poter affrontare al meglio i playoff di marzo: “Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile. La possibilità di uno stage è più plausibile, ci stiamo muovendo per lavorare sui selezionabili ma non sono tanti.

I selezionabili sono molto ridotti, Gattuso li può seguire in queste settimane e in questi mesi, speriamo si possa fare uno stage a metà febbraio compatibilmente con il calendario delle società europee”.