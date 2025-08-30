Serie A, alle 18:30 Parma-Atalanta e Bologna-Como: le formazioni ufficiali
Dopo le vittorie di ieri di Cremonese e Milan, il sabato di Serie A si apre con la sfide delle 18:30 tra Parma e Atalanta e tra Bologna e Como. Al Tardini i ducali, reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Juventus, andranno alla ricerca dei primi punti della stagione. Dall'altra parte gli orobici di Ivan Juric, dopo il pareggio 1-1 in casa contro il neopromosso Pisa, punteranno a fare bottino pieno per ottenere il primo successo stagionale. Al Dall'Ara il Bologna vuole riscattare la sconfitta subita all'Olimpico mentre il Como proverà a raggiungere la Cremonese in vetta alla classifica. Di seguito le scelte ufficiali dei quattro allenatori:
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Jensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Dijmsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Lucumi, Miranda, Posch, Ferguson, Pobega, Bernardeschi, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Odgaard, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Addai. Allenatore: Cesc Fabregas.
