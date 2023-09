SERIE A, Al Milan basta un gol di Leao, Verona ko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Milan basta il gol di Leao in avvio di partita (8') e una parata di Sportiello su Folorunsho al 21' per avere la meglio sul Verona. La partita, iniziata con 25 minuti di ritardo per il nubifragio e la grandinata che ha colpito San Siro durante il riscaldamento delle squadre, è racchiusa in queste due emoziorialza la testa e lascia così alle spalle il brutto ko nel derby.