Serie A, 6 gare in programma oggi: si parte con 3 sfide alle 18:30

Dopo il successo del Napoli e il pareggio tra Milan e Atalanta di ieri sera la nona giornata di Serie A, la prima infrasettimanale della stagione, continua oggi con ben 6 partite in programma. Si parte alle 18:30 con tre match in contemporanea. Al Sinigaglia andrà in scena la sfida tra Como e Verona, all'Olimpico la capolista Roma sfiderà il Parma di Cuesta mentre a Torino la Juventus, con Brambilla in panchina, affronterà l'Udinese.

Alle 20.45 poi, oltre a Inter-Fiorentina, ci saranno altre due sfide. A Marassi sarà il momento di Genoa-Cremonese mentre a Bologna i rossoblù di Italiano sfideranno il Torino. La nona giornata poi si chiuderà domani sera con Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio.