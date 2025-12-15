Serie A, alle 20.45 Roma-Como chiude la 15esima giornata: le formazioni ufficiali

Serie A, alle 20.45 Roma-Como chiude la 15esima giornata: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Alle 20.45 si gioca Roma-Como, partita che chiude il 15esimo turno di serie A. Ecco le formazioni scelte da Gasperini e Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini
A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ghilardi, El Shaarawy

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. Allenatore: Fabregas
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri