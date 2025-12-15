Criscitiello e la ricetta per salvare la Fiorentina: "Via subito Ferrari e Goretti. Affiderei tutto a Giuntoli"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del delicato momento della Fiorentina spiegando che decisioni a suo parere dovrebbe prendere il club gigliato: "Se io fossi il presidente della Fiorentina, la prima mossa sarebbe mandare via immediatamente Ferrari e Goretti. Al loro posto ingaggerei Giuntoli con un contratto triennale, affidandogli completamente il progetto viola e dandogli piena libertà anche sulle decisioni riguardo ai tagli. Successivamente sceglierei un allenatore che non rispecchi il classico profilo da “Fiorentina”, perché oggi bisognerebbe ragionare come una squadra che lotta per non retrocedere: uno come Ballardini, per intenderci.

A gennaio Giuntoli dovrebbe rivoluzionare la rosa, ovviamente tenendo conto delle risorse economiche di Commisso. All’inizio potrei anche pensare di richiamare Pioli per ricominciare, inserendo sette nuovi giocatori dal mercato. Agendo in questo modo, forse avresti un 10% di possibilità di riuscire a salvarti.".