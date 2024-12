SERIE A, 2-1 al Penzo. Scontro salvezza al Venezia

FirenzeViola.it

Lo scontro salvezza della 17° giornata tra Venezia e Cagliari va ai lagunari. La formazione di Di Fracesco batte 2-1 i sardi grazie alle reti nel primo tempo di Zampano, dopo una bella azione di Oristanio, e nella ripresa di Sverko. Poco prima del raddoppio degli arancioneroverdi il Cagliari aveva sfiorato il pareggio con Gaetano, mentre al Venezia è stato annullato un gol, segnato da Oristanio, al 62'. Per i rossoblu inutile il gol di Pavoletti, appena entrato, al minuto 76. Tre punti fondamentali per i lagunari in chiave salvezza. La formazione veneta sale a quota 13 punti, una lunghezza dietro al Cagliari fermo a 14.