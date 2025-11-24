Marinozzi su Kean: "Mi è piaciuto tanto. Ha elevato il livello del gioco"

vedi letture

Andrea Marinozzi, telecronista e opinionista DAZN, sul suo canale Youtube ha analizzato la prestazione della Fiorentina contro la Juventus, concentrandosi sulla prova di Kean: "Moise Kean mi è piaciuto tantissimo. Ha vinto duelli, ha spostato l'equilibrio della squadra in fase offensiva, si è spostato spesso in zona Koopmeiners, in maniera molto intelligente e questo tipo di calcio, che ha provato la Fiorentina, simile a quello della Juventus, cioè palla subito lunga verso la punta, che vince il duello e calcia in porta.

Kean lo ha reso sicuramente di un livello superiore con le sue giocate, soprattutto nel secondo tempo, ad esempio nell'occasione dove calcia e Di Gregorio fa una gran parata, oppure in occasione del gol di Mandragora, lavorando bene il pallone. Bene quindi la Fiorentina, con la mentalità giusta, con poche fragilità mostrate nell'arco dei novanta minuti".