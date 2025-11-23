Inter-Milan 0-1: un lampo di Pulisic regala il derby ad Allegri. Super Maignan

Il Milan supera 1-0 l'Inter nel derby di Milano, tornando alla vittoria dopo lo stop di Parma e soprattutto scavalcando i nerazzurri al secondo posto in classifica, a -2 dalla Roma capolista. La squadra di Allegri soffre a lungo l'intensità di quella di Chivu, si salva nel primo tempo grazie ai miracoli di Maignan e ai due legni colpiti dagli avversari, poi la sblocca a inizio ripresa con una zampata del solito Pulisic.

L'Inter ha la grande chance di impattare con un penalty assegnato per fallo di Pavlovic su Thuram, ma Calhanoglu si fa ipnotizzare da un eroico Maignan e il risultato non cambia più. Ora ci sono cinque squadre in tre punti in vetta a un campionato più aperto che mai.