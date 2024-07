SEMPLICI, Per Kean saranno importanti gruppo e allenatore

Tra le risposte alle domande di un'intervista ai microfoni di EuropaCalcio.it, l'ex allenatore della Fiorentina Primavera ed ex allenatore di Serie A, Leonardo Semplici, ha trovato spazio per esprimere il suo parere sul nuovo acquisto viola Moise Kean. Ecco le sue parole:



"Kean non segna dal aprile 2023? Bisogna considerare quanti incontri ha disputato da allora. Con la Fiorentina trova un gruppo che potrebbe supportarlo enormemente. Finora ha mostrato il suo talento a sprazzi, ma se riacquista la fiducia necessaria può diventare un elemento decisivo. In questo senso, la presenza di Palladino in panchina potrebbe essere di grande aiuto per lui".