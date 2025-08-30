Secondo pari dell'Atalanta, Juric: "Rammaricato per le occasioni, ma i ragazzi col tempo cresceranno"

Il tecnico Ivan Juric commenta il secondo pareggio consecutivo ottenuto dalla sua Atalanta: "Concludiamo con un pareggio. È stata una partita con tanti lanci lunghi e punizioni battute bene per creare pericoli. Queste sono problematiche. Il primo tempo potevamo giocare molto meglio, più avanti e più veloce. Nel secondo tempo meglio. Mi rammarico considerando le occasioni create e aver segnato solo un gol".

E ancora: "Ho un gruppo di ragazzi giovani con grande prospettiva che devono lavorare bene insieme agli anziani. È tutto chiaro secondo me. Abbiamo sbagliato tanti gol ma i miei giocatori possono fare meglio col tempo. Io sono convinto che ho un bellissimo gruppo, con molte motivazioni. Mi sembrano ragazzi che possono crescere tanto. Tutti gli acquisti sono giocatori di questo tipo. SI sta creando un buon clima. Sarebbe stato meglio vincere ma andiamo avanti, creando nuove ambizioni".