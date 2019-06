SECCO, Viola, non mi aspetto colpi da 50 milioni

Alessio Secco, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato dei potenziali affari di mercato che riguarderanno la Fiorentina in estate: “Pradè ha molto da lavorare ma penso che questa sia la prima settimana vera di lavoro per la Fiorentina. La Fiorentina può ambire a certi giocatori anche senza le coppe europee. Credo però che i viola abbiano intenzione di costruire un futuro basato sulla continuità del lavoro. La Fiorentina deve tornare in alto in maniera graduale e non mi aspetto colpi da 40 o 50 milioni di euro in questo mercato. Non sarebbe neanche un percorso di crescita corretto. Chiesa è uno dei talenti più importanti che abbiamo in Italia e di conseguenza fa gola a tutti, Juve compresa. Secondo me però rimane ancora a Firenze“.