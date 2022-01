SCONCERTI, Vlahovic? Non credo al cambio di rotta

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato dell'obbligo vaccinale per i giocatori: "Gli obblighi sono sempre antipatici, soprattutto in una Nazione anarchica come la nostra. Bisogna rendersi conto che non si può giocare a calcio se non ti sei vaccinato. Se non vuoi farti il vaccino stai a casa ma non puoi stare in mezzo agli altri. Non è solo una decisione personale ma riguarda anche gli altri. Puoi decidere per te ma non per gli altri".

Sulla vicenda Vlahovic e la dura replica di Barone: "Barone riporta la voce di Commisso, ci sono grosse ferite dietro questa situazione, di vario genere. 'Mai dire mai' è di una banalità devastante. La Fiorentina ha capito di averlo perso e spera di ottenere il massimo da questo addio. Se potesse, la Fiorentina risolverebbe prima il problema ma certamente deve stare ad ascoltare anche il calciatore. Di sicuro Vlahovic non accetterebbe di stare un anno in tribuna, vuole giocare sempre. Questa è una grande rassicurazione, perché rimanere fuori sarebbe stato un grande danno economico per la Fiorentina. Non credo minimamente a un cambiamento di rotta, Vlahovic era meglio che evitasse di parlare. Voleva sottolineare che sta bene a Firenze e che rimane fino a fine stagione, ma sono stati scorretti i procuratori nell'essere contattati fuori regolamento".