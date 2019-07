SCONCERTI, Vendere Chiesa per fare mercato

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato il direttore Mario Sconcerti dei maggiori temi d'attualità.

Sulla Fiorentina: "Nomi alla Ribery per rilanciare il marchio. Cercano di sicuro giocatori di grossa personalità. Se Commisso mettesse 100 milioni, solo 15 andrebbero sul mercato, gli altri andrebbero via per debiti pregressi e stipendi. Per ora la Fiorentina ha 7 giocatori che vengono dal vivaio, servono nomi d'esperienza".

Su Balotelli: "Non verrà alla Fiorentina, così come Tonali. Non si possono pagare 30-35 milioni per un giocatore che non ha mai giocato in A. Lì c'è Castrovilli, che è considerato un top. E poi come centravanti c'è Vlahovic".

Sulla questione Chiesa: "Chiesa andrebbe ceduto dal punto di vista tecnico, permetterebbe di finanziare il mercato della Fiorentina. Lui non rinnoverà il contratto e sarai costretto poi a darlo via. Senza i soldi di Chiesa, resta la dimostrazione di forza di una società che non ha bisogno di niente. E questo promette bene non per il presente ma per il futuro".