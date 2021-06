SCONCERTI, Se vuoi ricostruire, via FR7. Gattuso...

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Un bilancio sui due anni di Ribery alla Fiorentina?

"Hanno aiutato, specialmente all'inizio quando il suo nome copriva la squadra intorno a sé. Però se vuoi ricostruire una squadra, Ribery non puoi tenerlo. Anche perché alla fine la Fiorentina si è salvata solo grazie ai gol, non previsti, di Vlahovic. Ribery non segna, serve un altro che fa gol".

Cosa porta Gattuso?

"Competenza e responsabilità, le sue che per primo ha abbracciato questo progetto. Se si guarda la classifica degli ultimi tre anni è un allenatore che sta largo. Sarà lui il reale responsabile, gli altri sono consiglieri ed esecutori. Ti dà un'opinione dura e forte in più rispetto a Pradè e i dirigenti. Sono state fatte tante scommesse, alcune sono andate bene altre meno, alcune inaccettabili. La presenza di Gattuso è garanzia di qualità ed esperienza, ma vedo cambiato pure il rapporto con Commisso. Non so con lo stadio aperto quanto durerà: Commisso vuole essere amato, se la squadra va male però non è facile farlo. Con lo stadio aperto quest'anno immagino quante cose sarebbero state dette".