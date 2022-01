SCONCERTI, Kumbulla un difensore sopravvalutato

Intervenuto a Stadio Aperto, il noto giornalista Mario Sconcerti ha toccato diversi temi, tra cui alcuni cari in casa Fiorentina. Ecco il suo giudizio sulle parole di Barone di oggi a proposito del futuro di Dusan Vlahovic e anche un'opinione su Marash Kumbulla, difensore della Roma accostato ai viola: "Vlahovic-Fiorentina? Credo che ormai la situazione sia chiara e ci si sia liberati dalla preoccupazione di perdere Vlahovic sotto prezzo. Lui a rimanere un anno fuori non ci pensa nemmeno e quindi va venduto: in questo momento la Fiorentina potrebbe sostituirlo bene, con i soldi suoi e quelli di Chiesa anche se in parte sono già impegnati, vedi Torreira. Un altro Vlahovic però sarà impossibile trovarlo".

Come lo vede Kumbulla per il post-Milenkovic?

"Non mi piace, non lo ritengo né un grande giocatore né una promessa, lo trovavo sopravvalutato sin da quando era a Verona. Niente di personale, ma è un classico caso di sopravvalutazione concordata".