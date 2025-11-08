Juventus e Torino non si fanno male: il Derby della Mole finisce 0-0
FirenzeViola.it
Finisce a reti bianche il Derby della Mole tra Juventus e Torino, con Luciano Spalletti che non riesce a dare seguito alla vittoria all'esordio contro la Cremonese e sbatte sull'organizzazione dei granata di Baroni che grazie soprattutto a un super Paleari portano a casa la pelle. 0-0 nonostante diverse occasioni da una parte ma anche dall'altra, con Di Gregorio costretto almeno ad un paio di interventi importanti. Un punto a testa dunque per Juventus e Torino.
