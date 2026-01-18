Schalke 04 e Paris FC si inseriscono nella corsa a Edin Dzeko

Aumentano le squadre interessate a Edin Dzeko. Il profilo del centravanti e iniziato ad interessare a Paris FC e Schalke 04, che nonostante le tante società che vedono nel bosniaco un possibile rinforzo, sono le uniche che hanno realmente avviato dialoghi per capire le condizioni e la fattibilità dell'acquisizione del cartellino dell'attaccante ex Roma e Inter.