Schalke 04 e Paris FC si inseriscono nella corsa a Edin Dzeko

Schalke 04 e Paris FC si inseriscono nella corsa a Edin DzekoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:20News
di Redazione FV

Aumentano le squadre interessate a Edin Dzeko. Il profilo del centravanti e iniziato ad interessare a Paris FC e Schalke 04, che nonostante le tante società che vedono nel bosniaco un possibile rinforzo, sono le uniche che hanno realmente avviato dialoghi per capire le condizioni e la fattibilità dell'acquisizione del cartellino dell'attaccante ex Roma e Inter. 