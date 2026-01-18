Lazio: tentativo per Giovane del Verona. Proposto in scambio Belahyane

Ieri alle 22:40
Redazione FV

Lazio ed Hellas Verona sono a lavoro per rinforzarsi a vicenda attraverso uno scambio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio le due società stanno parlando di un possibile scambio tra Belahyane e Giovane, con l'aggiunta di una somma di denaro da parte dei biancocelesti. Le parti stanno al momento lavorando per portare in porto l'affare. 