Lazio: tentativo per Giovane del Verona. Proposto in scambio Belahyane

Lazio ed Hellas Verona sono a lavoro per rinforzarsi a vicenda attraverso uno scambio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio le due società stanno parlando di un possibile scambio tra Belahyane e Giovane, con l'aggiunta di una somma di denaro da parte dei biancocelesti. Le parti stanno al momento lavorando per portare in porto l'affare.