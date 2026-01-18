Dagli inviati Piccoli: "Oggi non ero al meglio. Vogliamo riconquistare la fiducia dei tifosi"

Così Roberto Piccoli, a segno oggi contro il Bologna, ha parlato in conferenza stampa della sua prestazione e della sua forma fisica, rammaricandosi anche per un avvio di stagione che poteva cambiare gli obiettivi della squadra viola: "Sono contento della mia prestazione e per i tre punti per la squadra. Non dobbiamo abbassare la mentalità e continuare a giocare come stiamo facendo".

Come sta fisicamente?

"Oggi non sono al massimo perché sono influenzato, ma fisicamente sto benissimo. Oggi abbiamo corso moltissimo e vogliamo riconquistare fiducia nei confronti dei tifosi".

Pensa che la Fiorentina giochi in modo differente con te in campo al posto di Kean?

"Il mister prepara le partite in egual modo sia che ci sia io o che ci sia Moise. A me piace venire incontro e far giocare la squadra, ma il mister prova moltissimo durante la settimana e ci prepara su ogni dettaglio degli avversari. Sono un attaccante che mi creo occasioni da gol e potevo segnarne qualcuno in più. Io devo farmi trovare pronto e poi il mister deciderà cosa fare. Si può fare la differenza sia giocando dall'inizio sia subentrando: Moise con la Cremonese lo ha dimostrato. Io e Kean siamo due attaccanti forti e dobbiamo credere in noi stessi, continuando a lavorare come stiamo facendo".

C'è il rammarico per aver buttato i primi 4 mesi?

"Purtroppo non si sa mai cosa succede nella vita. Lo abbiamo visto anche ieri con la tragica notizia della scomparsa del presidente. Nessuno si aspettava un inizio annata così deludente. Noi dobbiamo pensare al presente e spingere come stiamo facendo. Abbiamo giocatori di qualità e dobbiamo essere consapevoli di essere forti".