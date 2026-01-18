Social

Piccoli sui social: "Questa vittoria è per il nostro grande Presidente"

Al cordoglio social nei confronti del Presidente Commisso si aggiunge anche Roberto Piccoli. L'attaccante italiano, nonchè acquisto più oneroso della gestione Commisso, sul suo profilo Instagram ha ricordato queste parole il presidente: "Questa vittoria è per il nostro grande Presidente". Alle quali si incorporano immagini del centravanti con la maglia commemorativa. 