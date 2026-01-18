FirenzeViola

Cambio forzato per Parisi: risentimento ai flessori della coscia sinistra

Cambio forzato per Parisi: risentimento ai flessori della coscia sinistraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:56Primo Piano
di Ludovico Mauro

Fabiano Parisi ha accusato problemi muscolari nel corso del secondo tempo di Bologna-Fiorentina. L'esterno viola ha infatti dovuto lasciare il campo in favore di Fortini, colto da un fastidio fisico che l'ha portato a chiedere il cambio forzatamente. Per il giocatore si è trattato di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, da valutare più approfonditamente nelle prossime ore.