Dopo 120' di pura follia il Senegal vince la Coppa d'Africa contro il Marocco

Si potrebbe scrivere un libro su questa finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco. Nei 90' minuti regolamentari il direttore di gara, Jean-Jacques Ngambo, ha arbitrare mantenendo un metro di giudizio all'inglese, quindi fischiando il meno possibile e lasciando giocare entrambe le squadre. Questo è cambiato improvvisamente al 97' quando ha assegnato un rigore generoso al Marocco. Il fischio dell'arbitro ha portato ad una reazione mai vista prima da parte di quasi tutta la squadra del Senegal, che ha intrapreso la via degli spogliatoi lasciando solo, insieme ai calciatori del Marocco, il suo capitano, Sadio Manè.

L'ex Liverpool dopo più di 10' è entrato nel tunnel e ha convinto i compagni a tornare in campo per affrontare il destino apparentemente già scritto. Sul dischetto si è presentato Brahim Diaz, che con troppa sufficienza e spavalderia ha tentato il cucchiaio. Il portiere del Senegal, Mendy, sfortunatamente per il Marocco, non si è buttato e ha parato il rigore prolungando la partita ai supplementari, Qui, dopo appena 4' dall'inizio del primo tempo, arriva la rete del vantaggio per il Senegal con Pape Gueye, rete che ha deciso la Coppa d'Africa, che dunque va al Senegal.