Amir Richardson vola a Rabat per assistere alla finale di Coppa d'Africa

In attesa del suo trasferimento il centrocampista viola, Amir Richardson nelle storie Instagram ha reso nota la sua presenza alla finale di Coppa d'Africa, tra Senegal e Marocco, nazionale di appartenenza del giocatore gigliato. La partita è terminata con il risultato di 0-0 nei tempi regolamentari, dopo l'errore dal dischetto del trequartista del Real Madrid, Brahim Diaz.