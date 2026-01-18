FirenzeViola Ecco chi sarà a New York per dare l'ultimo saluto al Presidente Commisso

Secondo quanto appreso da FirenzeViola, in occasione dei funerali del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, che si terranno mercoledì 21 alla Cattedrale di San Patrizio (St. Patrick's Cathedral) a New York, ci saranno numerose figure di spicco della società fiorentina e persone che erano vicine e affezionate al Presidente Commisso voleranno oltreoceano per assistere ai funerali. Tra queste Luca Pengue (Resp.

dell'area medica della Fiorentina), Daniele Pradè (direttore sportivo della Fiorentina dal 2019 al 2025), Marco Casamonti (architetto che ha seguito la costruzione del Viola Park), Mario Nigro (proprietario della ditta che si è occupata della costruzione del Viola Park) e la Sindaca di Firenze, Sara Funaro. Non sarà presente la squadra impegnata nella preparazione della partita di sabato contro il Cagliari.