Mister Vanoli a fianco della famiglia Commisso: "Il mio pensiero va a loro"
FirenzeViola.it
In seguito al successo esterno contro il Bologna, Paolo Vanoli, presente solamente in tribuna al Dall'Ara per l'espulsione rimediata contro il Milan, ha ricordato con queste parole il Presidente Commisso: "Una vittoria dedicata a un grande uomo e a un grande Presidente. Il mio pensiero e il mio abbraccio vanno alla sua famiglia".
