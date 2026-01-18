Social Mister Vanoli a fianco della famiglia Commisso: "Il mio pensiero va a loro"

vedi letture

In seguito al successo esterno contro il Bologna, Paolo Vanoli, presente solamente in tribuna al Dall'Ara per l'espulsione rimediata contro il Milan, ha ricordato con queste parole il Presidente Commisso: "Una vittoria dedicata a un grande uomo e a un grande Presidente. Il mio pensiero e il mio abbraccio vanno alla sua famiglia".