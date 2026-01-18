Lang verso la Turchia e Lucca al Forest per sbloccare Sterling e En Nesyri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si va verso la chiusura per la cessione in prestito di Noa Lang al Galatasaray. Questo non è l'unica pista mercato attiva in casa Napoli. C'è un accordo di massima tra i partenopei e il Nottingham Forest per Lorenzo Lucca, anche se su di lui c'è anche la sua ex squadra, il Pisa. Sarà dunque il calciatore a decidere. Queste cessioni sbloccherà il possibile arrivo in prestito di En Nesyri o Sterling.