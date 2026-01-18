Fiorentina prende il Lecce. Roma di nuovo tra le prime 4. La classifica aggiornata

Dopo la vittoria della Fiorentina in casa del Bologna con le reti di Piccoli e Mandragora, e il successo esterno della Roma a Torino, la classifica delle due squadre è cambiata. La Fiorentina aggancia al quartoultimo posto il Lecce, ora in campo contro il Milan, mentre la Roma torna in zona Champions League scavalcando la Juventus. Ecco la classifica aggiornata:

1, Inter 49

2.Milan 43

3. Napoli 43

4. Roma 42

5. Juventus 39

6. Como 34

7. Atalanta 32

8. Bologna 30

9. Lazio 28

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Parma 23

13. Torino 23

14. Cremonese 22

15. Genoa 20

16. Cagliari 19

17. Lecce 17

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 13