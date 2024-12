SCAVONE, Bove? Mi successe una cosa simile: vi racconto

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Scavone ha parlato a Repubblica Bari di quanto è accaduto a Bove. L'attuale centrocampista del Bozner visse qualcosa di simile quando era a Lecce: "Era appena iniziata la partita con l’Ascoli. Dopo uno scontro aereo caddi pesantemente sul terreno di gioco e persi conoscenza. Si tratta di due cose diverse, perché il mio era un evento traumatico e Bove si è accasciato da solo.

Quando ho visto le immagini ho pensato soprattutto all’angoscia dei parenti. Mia moglie sa cosa ha passato in quei momenti, vi assicuro che è terribile. Adesso leggo che Bove sta meglio e quello che gli auguro che possa anche tornare a giocare al calcio. Al momento è già una bellissima notizia sapere che non è più in terapia intensiva".