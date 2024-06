SCAMACCA, Non mi sento pigro, sennò non sarei qui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua conferenza stampa di oggi, l'attaccante della Nazionale italiana, Gianluca Scamacca, ha parlato anche di quanto abbia inciso Gasperini nella sua crescita degli ultimi mesi: "Se sono qui tanto è merito suo, quest'anno mi ha aiutato ed è riuscito a toccare le corde giuste per farmi fare il click, a lui devo moltissimo".

Si sente un po' pigro?

"Boh, non lo so. Già che sono venuto qui vuol dire che non sono pigro".

L'ha detto Spalletti...

"Lui magari vuole dire tante cose dietro questa singola parola, sicuramente mi ha spronato e stimolato e va bene così, Ma personalmente non mi sento pigro".