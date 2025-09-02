Satin: "Pioli è carico e vuole dare il massimo. Fondamentale tenere Kean"

vedi letture

Bruno Satin, ex procuratore di Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del tecnico viola e della sua Fiorentina: "Si apre una nuova pagina a Firenze con tanta positività ed entusiasmo per riportare la Fiorentina al massimo livello possibile. Ho sentito varie volte Stefano, è carico e spera di poter fare una stagione al massimo delle sue possibilità. La Fiorentina è riuscita a tenere Kean, un pezzo importante della squadra, nonostante siano arrivate tante offerte molto importanti in un mercato molto attivo nel reparto attaccanti, ma la forza attuale del club è tale da tenere un giocatore così di livello".