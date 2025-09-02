Satin: "Pioli è carico e vuole dare il massimo. Fondamentale tenere Kean"
FirenzeViola.it
Bruno Satin, ex procuratore di Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del tecnico viola e della sua Fiorentina: "Si apre una nuova pagina a Firenze con tanta positività ed entusiasmo per riportare la Fiorentina al massimo livello possibile. Ho sentito varie volte Stefano, è carico e spera di poter fare una stagione al massimo delle sue possibilità. La Fiorentina è riuscita a tenere Kean, un pezzo importante della squadra, nonostante siano arrivate tante offerte molto importanti in un mercato molto attivo nel reparto attaccanti, ma la forza attuale del club è tale da tenere un giocatore così di livello".
Pubblicità
News
Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passatodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
4 I viola puntano sull’attacco, dal mercato nasce una Fiorentina a trazione anteriore. Alle ambizioni Commisso risponde con i fatti: 60 milioni di passivo viste le tante cessioni a zero
Copertina
CalciomercatoDa Ikoné, Sottil e gli altri pochi ricavi, ma i tanti prestiti abbassano il monte ingaggi: le cifre
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com