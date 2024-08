SASSUOLO, Turati e Pinamonti out in amichevole

FirenzeViola.it

Il Sassuolo si prepara ad affrontare il campionato di Serie B. Nella giornata di ieri i neroverdi hanno affrontato in amichevole, terminata 2-2, il Monza di Alessandro Nesta. A fare notizia, al di là del risultato che essendo un'amichevole non aveva troppo peso, è stata l'esclusione per motivi legati al mercato di tre giocatori, ovvero Consigli, Turati e Pinamonti. Tutti e tre, come riportato da Gianlucadimarzio.com, sono in partenza e difficilmente faranno parte del Sassuolo 2024-2025 guidato da Fabio Grosso.

Interessante per la Fiorentina soprattutto l'esclusione di Stefano Turati. Lestremo difensore classe 2001 è infatti tra i calciatori messi nel mirino da Pradè e Goretti per rinforzare il pacchetto di portieri a disposizione di Raffaele Palladino. Anche Pinamonti era stato avvicinato ai viola ad inizio mercato ma, dopo l'arrivo di Kean, l'attenzione dei dirigenti gigliati sembra essere sfumata.