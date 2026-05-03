Sassuolo-Milan in campo alle 15 per la Serie A: le formazioni ufficiali
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Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Nkunku, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Maresca di Napoli.
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