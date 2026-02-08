Sassuolo-Inter alle 18: le formazioni ufficiali schierate dai due tecnici
Alle 18 l'Inter capolista proverà ad aumentare il distacco dal Milan a Reggio Emilia dove la ospita il Sassuolo. La squadra di Fabio Grosso cerca invece il colpo grosso contro una big dopo le due vittorie consecutive contro Pisa e Cremonese. Ecco le formazioni ufficiali:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
A disposizione: Satalino, Zacchim Volpato, Nzola, Boloca, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Kamate, Cocchi, Esposito.
