Serie A, Sassuolo-Inter 0-5: nerazzurri esagerati al Mapei. Allungo sul Milan
L’Inter domina al Mapei Stadium nella 24ª giornata di Serie A, battendo 5-0 il Sassuolo e salendo a +8 sul Milan, che deve recuperare con il Como. Bisseck apre le marcature all’11’ con un colpo di testa su corner di Dimarco, che al 17’ centra la traversa su punizione e al 28’ serve Thuram per il raddoppio. Il gol del Sassuolo di Thorstvedt viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Lautaro Martinez firma il 3-0, Akanji il 4-0 su assist ancora di Dimarco, e Luis Henrique chiude la manita all’89’. Rossoneri avvertiti: l’Inter lancia un chiaro segnale per lo Scudetto.
