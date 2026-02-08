L'Under-15 viola non si ferma: 2-1 all'Avellino con Febbraro e Floro Flores

L'Under-15 viola non si ferma: 2-1 all'Avellino con Febbraro e Floro FloresFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

Gli Under 15 della Fiorentina ottengono i tre punti nella 17ª giornata di campionato battendo l’Avellino per 2-1 al Viola Park. I viola, guidati da Matia Balestracci, sbloccano il risultato nella prima parte della gara: Febbraro segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poco dopo è Floro Flores a trovare la rete dopo un’azione corale con Picardi. Nonostante due legni colpiti – uno da Tali e un altro da Floro Flores su punizione – la partita va al riposo sul 2-0 a favore dei padroni di casa. Nel secondo tempo la formazione gigliata continua a creare occasioni, tra cui un’altra traversa di Taci, ma subisce la rete di Fiumara che accorcia le distanze.

Alla fine però i viola tengono il vantaggio e festeggiano la vittoria, salendo a 35 punti in classifica con la decima affermazione in sedici incontri.