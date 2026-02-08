FirenzeViola Dirigenti e giocatori nuovi, problemi (di squadra) vecchi: 10 punti persi nel recupero

Dirigenti nuovi, problemi della Fiorentina vecchi, nonostante le rassicurazioni e i complimenti sui miglioramenti della squadra all'allenatore. Infatti in campo se qualche miglioramento è vero che in questi mesi si è visto, si vedono e fanno male i soliti errori, come i punti persi nel finale. "E' una vergogna non aver vinto. Non capisco cosa ci succeda nei finali" ha tuonato Solomon che aveva dato il via alla rimonta della Fiorentina, brava a ribaltare anche lo svantaggio iniziale. Ma certo non lo ha capito Solomon, né l'allenatore che non riesce a cambiare questo trend negativo.

La Fiorentina è stata rimontata troppe volte (22 punti persi), ma soprattutto sono 10 i punti persi in pieno recupero. In Cagliari-Fiorentina Luperto ha pareggiato al 94' (2 punti persi), Addai al 94' è costato 1 punto in Fiorentina-Como, Orban in Fiorentina-Verona 1 punto al 93', sono costati 2 punti il gol di Pedro al 95' in Lazio-Fiorentina, quello di Nkunku al 90' in Fiorentina-Milan e quello di Maripan stasera nella gara contro il Torino.

Per Vanoli è una questione di atteggiamento e non di cambi, anche se Maripan fino a quel momento era stato occupato su Kean ed evidentemente si è sentito liberato da un impegno che gli ha permesso poi di segnare. Sta di fatto che la Fiorentina con 18 punti e non 28 è ancora lì ad annaspare per uscire dalla zona retrocessione. Un vero peccato non saper correre ai ripari tatticamente ma un peccato che anche dal mercato non sia arrivato magari un altro tipo di difensore, lucido anche nei finali. Negli altri reparti la differenza si è vista, vedi Solomon, non nella difesa.