Alle 15 occhi puntati su Lecce-Udinese: salentini al momento a 18 punti con i viola
Alle 15 fischio d'inizio per Lecce-Udinese, partita che seguirà con molta attenzione la Fiorentina per la classifica visto che con il punto guadagnato ieri sera (nonostante i 2 persi al 94') i viola hanno raggiunto a quota 18 i salentini. L'Udinese a quota 32 cerca la terza vittoria consecutiva per stupire ulteriormente. Ecco le formazioni ufficiali:
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Stulic, Ndri, Helgason, Jean, Banda, Marchwinski, Ngom.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo.
A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Buksa, Arizala, Mlacic, Kabasele, Camara.
Allenatore: Kosta Runjaic.
