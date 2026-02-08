Bologna al 4 ko consecutivo, il Parma espugna il Dall'Ara al 95' e scappa

Il Parma all'ultimo tuffo, al 95', espugna il Dall'Ara e sale a quota 26, facendo un bel balzo in chiave salvezza, inaspettato in casa del Bologna, anche se in dieci dal 18' (anche i ducali finiscono comunque in 10 negli ultimi minuti).

Come detto non sono passati neanche venti minuti che il Bologna rimane in inferiorità numerica per un brutto fallo di Pobega che porta l'arbitro al rosso diretto e nell'occasione Bernabé è andato vicino al gol su punizione. Ripresa più vivace ma senza concretezza; al 69' Castro segna nella rete sbagliata e il Parma va in vantaggio ma dopo 5 minuti con l'ausilio del Var Collu annulla per fuorigioco degli emiliani in fase di impostazione. Al 79' anche il Parma resta in dieci per il secondo giallo a Troilo. Bernardeschi ha subito una buona opportunità ma sbaglia il tiro e non la sfrutta. Si arriva al lungo recupero e al 95' arriva un altro gol (stavolta buono) del Parma: Christian Ordonez viene servito dall'ex viola Nicolussi Caviglia e lascia partire un tiro imprendibile per il portiere. Un gol che vale più dei tre punti in classifica per il Parma mentre per il Bologna, che con Orsolini 3 minuti dopo ha avuto una buona palla sventata dal portiere, è la quarta sconfitta consecutiva.