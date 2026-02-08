Gasperini d'accordo con De Rossi: "Il calcio non è 'fregare' un rigore". E su Totti...

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Non è il favore di una o di un'altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come Daniele". Così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari, commenta lo sfogo di De Rossi per il rigore in Genoa-Napoli che ha risolto la partita. "Non è possibile, questo tipo di calcio non piace a noi e al pubblico - ha aggiunto -. C'è grande confusione ed è brutto vedere cartellini e rigori di un certo tipo. Poi le simulazioni, le panchine che saltano per aria per fare pressioni, dobbiamo essere anche noi allenatori a fare qualcosa di utile". Poi ha concluso: "Il gioco del calcio è qualcosa di leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante da tutti gli altri sport. Ieri ho visto il rugby ed è stato bellissimo. Nel calcio ci sono interessi economici enormi, ma ha ragione De Rossi. Qualcosa deve cambiare". (ANSA).

Su Totti e sulla partita Si chiude con una battuta il commento di Gian Piero Gasperini sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma di cui ha fatto accenno Claudio Ranieri. "Io lo faccio giocare subito, ma si deve allenare. Gli togliamo 10-15 anni…", la risposta nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari. Partita nella quale ci saranno ancora diversi assenti. "Dybala speriamo sia disponibile la prossima settimana come Hermoso, Venturino aveva l'influenza e ha recuperato - ha aggiunto - mentre Soulé sono settimane che soffre di pubalgia, non è al meglio ma è a disposizione. E' una fase nuova per lui perché non era abituato a giocare così tanto". Poi su Angelino, escluso dalla lista Uefa: "Sta recuperando, ha ripreso 4 chili di peso e le analisi sono migliorate, siamo speranzosi che recuperi come persona prima che ancora che come atleta". Infine una battuta sui rinnovi di Dybala e Pellegrini: "Ci sono le esigenze di giocatori e della società, io non posso stare in mezzo. Il problema non è tecnico, ma solo economico. Certo non è facile arrivare a fine stagione con 4 giocatori in scadenza e due in prestito, sei in una rosa in queste condizioni non sono pochi. Ma ci sono tanti ragazzi attaccati alla Roma". (ANSA).