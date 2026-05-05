Sarri sul futuro: "Parlerò con la società per vedere se si può rispettare il contratto"

Sarri sul futuro: "Parlerò con la società per vedere se si può rispettare il contratto"
Oggi alle 14:31News
di Redazione FV

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e sogno dei tifosi della Fiorentina per quanto riguarda la panchina viola, ha parlato ieri in conferenza stampa al termine della partita vinta per 2-1 in casa della Cremonese rispondendo ad una domanda riguardo al suo futuro: “Sono qui per Cremonese - Lazio. Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo. Poi parleremo con la società e vedere se si può rispettare il contratto fino in fondo”.